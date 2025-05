Exposition des maisons de quartier – Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Allauch, 3 juin 2025 15:00, Allauch.

Exposition des maisons de quartier Du mardi 3 au samedi 7 juin 2025 de 15h à 19h. Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d’exposition du Vieux Bassin Allauch Bouches-du-Rhône

Les Maisons de Quartier de la Ville d’Allauch vous proposent chaque année une programmation aux multiples tendances où s’entrecroisent les sensibilités d’artistes de talent. Cette fois encore, ils vous ouvrent les portes de leur univers.

Entrée gratuite, accueil du public de 15h00 à 19h00, galerie d’exposition du vieux bassin, montée Marius Barret. .

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Every year, the Maisons de Quartier of the City of Allauch offer you a program with multiple trends where the sensibilities of talented artists intertwine. This time again, they open the doors of their universe to you.

German :

Die Maisons de Quartier der Stadt Allauch bieten Ihnen jedes Jahr ein Programm mit zahlreichen Tendenzen, in dem sich die Sensibilitäten talentierter Künstler überschneiden. Auch dieses Mal öffnen sie Ihnen die Türen zu ihrem Universum.

Italiano :

Ogni anno, le Maisons de Quartier della città di Allauch propongono un programma multiforme che riunisce la sensibilità di artisti di talento. Ancora una volta, aprono le porte del loro mondo.

Espanol :

Cada año, las Maisons de Quartier de la ciudad de Allauch le ofrecen un programa polifacético que reúne las sensibilidades de artistas de talento. Una vez más, te abren las puertas de su mundo.

