Exposition des Maîtres d’Art de Colombes Musée d’art et d’histoire de Colombes Colombes

Exposition des Maîtres d’Art de Colombes 11 octobre 2025 – 7 février 2026 Musée d’art et d’histoire de Colombes Hauts-de-Seine

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 8 février 2026

Découvrez les œuvres d’Isabelle Emmerique, laqueur, Jean-Pierre Baquère, verrier et Franck Benito, tailleur de cristal, qui ont rejoint les collections du Musée d’Art et d’Histoire.

Tout public / Gratuit / Entrée libre

Musée d'art et d'histoire de Colombes 2 Rue Gabriel Péri, 92700 Colombes, France

©BrunoFarat