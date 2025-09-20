Exposition des maquettes de l’architecte Claude Vasconi Archives départementales du Gers Auch

Exposition des maquettes de l’architecte Claude Vasconi Archives départementales du Gers Auch samedi 20 septembre 2025.

Exposition des maquettes de l’architecte Claude Vasconi 20 et 21 septembre Archives départementales du Gers Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

️ Exposition : Les maquettes de Claude Vasconi

Une plongée dans l’œuvre d’un architecte visionnaire

Découvrez le travail de Claude Vasconi (1940–2009), architecte français de renom, à travers une exposition de maquettes conservées aux Archives départementales du Gers depuis 2016.

Figure marquante de l’architecture de la fin du XXᵉ et du début du XXIᵉ siècle, Claude Vasconi s’est distingué par :

une grande modernité de style,

une exigence urbaine affirmée,

une maîtrise du détail,

et une attention minutieuse à la mise en œuvre des matériaux.

️ Parmi ses réalisations emblématiques :

le Forum des Halles (en collaboration avec Georges Pencreac’h),

la Bourse du travail de Saint-Denis,

l’usine Thomson à Colombes,

et de nombreuses infrastructures publiques et industrielles à travers l’Europe.

Cette exposition est une occasion rare de découvrir ses projets en volume, à travers des maquettes illustrant son approche novatrice de l’espace, de la matière et de la ville.

Archives départementales du Gers 81 Route de Pessan, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562674767 https://www.archives32.fr Bus : Ligne 1 et 3 : arrêt Tuilerie. Ligne 2 : arrêt Hôtel du Département.

️ Exposition : Les maquettes de Claude Vasconi

©Archives départementales du Gers