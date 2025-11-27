Exposition Des Masques de Wendy Grah Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes
Exposition Des Masques de Wendy Grah Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes jeudi 27 novembre 2025.
Exposition Des Masques de Wendy Grah Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard Rennes Jeudi 27 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine
Exposition Association 3 Regards
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-27T18:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-27T21:00:00.000+01:00
1
Le Cadran, Maison de Quartier de Beauregard 11 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine