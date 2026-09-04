Exposition Des masques & vous : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil Place de la République Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Exposition Des masques & vous : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-06

« Des masques et vous » est un projet mené par les adhérents du GEM Le Pacifique. Il se compose d’une série de masques réalisés en papier mâché, qui ont pris vie à travers différentes formes d’expression : sur scène, dans une série de photographies, mais aussi par l’écriture.

Au fil des textes, le public découvre l’identité de ces personnages singuliers. Chacun d’eux raconte une histoire et interroge des thèmes profonds tels que l’identité, l’isolement et les troubles psychiques. »

Ouvert sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

Place de la République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

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English :

%AB « Masks and You » %BB is a project led by the members of GEM Le Pacifique. It consists of a series of masks made of papier-mâché, which have come to life through various forms of expression: on stage, in a series of photographs, and also through writing.

L’événement Exposition Des masques & vous : Reg’art sur la santé mentale – Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-04 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis