Exposition Des Mauves à la Loire Meung-sur-Loire

Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire Loiret
Début : 2025-10-05
fin : 2025-11-16
2025-10-05
Une nouvelle exposition à découvrir à la galerie Rive Mauve !
La galerie d’art Rive Mauve présente l’exposition Des Mauves à la Loire . 10 artistes peintres, 3 sculpteurs, en passant par le moulin au fil de l’eau !
Entrée libre le dimanche et visites sur rendez-vous tous les jours de la semaine .
Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 51 36 50 rivemauve.galerie@hotmail.com
