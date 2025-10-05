Exposition Des Mauves à la Loire Meung-sur-Loire

Exposition Des Mauves à la Loire Meung-sur-Loire dimanche 5 octobre 2025.

Exposition Des Mauves à la Loire

Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-10-05

Une nouvelle exposition à découvrir à la galerie Rive Mauve !

La galerie d’art Rive Mauve présente l’exposition Des Mauves à la Loire . 10 artistes peintres, 3 sculpteurs, en passant par le moulin au fil de l’eau !

Entrée libre le dimanche et visites sur rendez-vous tous les jours de la semaine .

Galerie Rive Mauve Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 51 36 50 rivemauve.galerie@hotmail.com

English :

New Rive Mauve exhibition « La neige qu?on voit danser »!

German :

Neue Ausstellung Rive Mauve « La neige qu’on voit danser » (Der Schnee, den man tanzen sieht)!

Italiano :

Nuova mostra di Rive Mauve « La neige qu’on voit danser »!

Espanol :

¡Nueva exposición de Rive Mauve « La neige qu’on voit danser »!

L’événement Exposition Des Mauves à la Loire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-08 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE