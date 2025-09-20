Exposition des Meilleurs Apprentis de France (M.A.F.) et des Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F.) Greniers Saint-Jean Angers

Exposition des Meilleurs Apprentis de France (M.A.F.) et des Meilleurs Ouvriers de France (M.O.F.) 20 et 21 septembre Greniers Saint-Jean Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Greniers Saint-Jean Place du Tertre Saint-Laurent, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 23 50 00

Frédéric Chobard