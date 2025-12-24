Exposition Des milieux et des humains Niederbronn-les-Bains

Exposition Des milieux et des humains

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08 2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05

A travers 12 panneaux, l’exposition présente 6 exemples riches d’enseignements survenus au cours de l’histoire de l’humanité, avec leurs conséquences parfois inattendues.

D’une rapidité inédite dans l’histoire de la planète, la crise climatique et écologique actuelle, dont les activités humaines sont la cause principale, nous oblige à réagir sans plus attendre.

Champion de l’adaptation, Homo Sapiens a su faire face à une succession de glaciations et de réchauffements. Documentant la manière dont les sociétés anciennes ont exploité les ressources naturelles et répondu aux contraintes environnementales et climatiques, l’archéologie met en évidence la complexité de cette relation qui impose des logiques d’intelligence réciproque et provoque, dans des moments de crise, des changements radicaux.

L’archéologie permet à la jeune génération de prendre du recul, de déclencher un nouvel imaginaire et de poser un regard différent sur le présent. Cette exposition permet d’interagir avec les élèves au regard des questions environnementales actuelles. Elle pourra se compléter avec une visite du Musée, notamment de sa section préhistorique, riche de pièces en lien avec l’exposition, ainsi que des ateliers proposés dans notre guide de l’offre pédagogique tir au propulseur, archéologie du feu… .

44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 36 37 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr

English :

Through 12 panels, the exhibition presents 6 richly instructive examples from the course of human history, with their sometimes unexpected consequences.

