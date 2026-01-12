Exposition Des mondes à voir

45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-19

fin : 2026-02-09

Date(s) :

2026-01-19

Rendez-vous du 19 janvier au 09 février 2026 au centre social Mersier de Saint-Lô pour découvrir l’exposition Des mondes à voir ! .

45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 33 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Des mondes à voir

L’événement Exposition Des mondes à voir Saint-Lô a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Saint-Lô