Exposition Des mondes dans la bataille Verdun 1916 Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont

Exposition Des mondes dans la bataille Verdun 1916

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-02 09:30:00

fin : 2026-12-31 17:30:00

Date(s) :

2026-04-02

L’exposition temporaire Des mondes dans la bataille Verdun 1916 , pensée en complément du parcours permanent du Mémorial de Verdun, apporte un éclairage nouveau sur les minorités engagées dans les deux armées ennemies.

Côté français comme allemand, ce sont des hommes et des femmes venus de tous les horizons qui ont approché, vécu et participé à cette bataille hors norme. Ils et elles l’ont appréhendée différemment, en fonction de leur origine et de leur situation sociale. Leurs histoires, peu connues, mettent en lumière des vécus et des points de vue différents qui enrichissent le grand récit de la bataille de Verdun.

En parallèle du destin des soldats enrôlés dans l’Empire colonial français, issus du Maghreb, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Asie du Sud-Est, l’exposition vous propose de découvrir les itinéraires de vie d’autres personnes les Danois engagés dans l’armée allemande, les prisonniers de guerre civils et militaires belges et russes, les personnels des services de santé américain et britannique, les Alsaciens-Mosellans et les Polonais divisés entre les deux armées ou encore les individus au parcours atypique venus de différentes régions du monde…

Cette exposition rend hommage à leurs parcours de vie, à ces destins personnels enchevêtrés dans la grande Histoire, révélateurs de toute une humanité plongée dans la guerre.

Exposition présentée au dernier étage du Mémorial de Verdun, du 2 avril au 31 décembre 2026.

Inclus dans le billet d’entrée du musée, sans réservation préalableTout public

14 .

Mémorial de Verdun 1 Avenue du Corps Européen Fleury-devant-Douaumont 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 88 19 16 info@memorial-verdun.fr

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English :

The temporary exhibition Des mondes dans la bataille Verdun 1916 , designed to complement the permanent exhibition at the Verdun Memorial, sheds new light on the minorities involved in the two opposing armies.

On both the French and German sides, men and women from all walks of life approached, experienced and participated in this extraordinary battle. They approached it differently, depending on their origin and social situation. Their little-known stories shed light on different experiences and points of view, enriching the grand narrative of the Battle of Verdun.

Alongside the fate of soldiers enlisted in the French Colonial Empire, from North Africa, West Africa and South-East Asia, the exhibition invites you to discover the life stories of others: Danes enlisted in the German army, Belgian and Russian civilian and military prisoners of war, American and British medical personnel, Alsatians-Mosellans and Poles divided between the two armies, and individuals with atypical backgrounds from different parts of the world?

This exhibition pays tribute to their lives, their personal destinies intertwined with history, revealing a whole humanity immersed in war.

Exhibition presented on the top floor of the Verdun Memorial, from April 2 to December 31, 2026.

Included in museum admission, without prior reservation

L’événement Exposition Des mondes dans la bataille Verdun 1916 Fleury-devant-Douaumont a été mis à jour le 2026-03-16 par OT GRAND VERDUN