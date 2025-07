Exposition des oeuvres de Anol El Pemu à la Galerie TeePee Galerie TeePee Salviac

Exposition des oeuvres de Anol El Pemu à la Galerie TeePee

Galerie TeePee 38 rue Haute Salviac Lot

Gratuit

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-09-09 18:00:00

2025-07-11

La Galerie TeePee a le plaisir d’accueillir durant l’été, Anol El Pemu pour une exposition de ses peintures et sculptures.

Arnaud Raphael Pemutet est né à Bamendjou, un petit village de l’ouest du Cameroun. Ce Bamiléké a grandi à Melong dans une famille modeste dont l’activité essentielle était l’agriculture.

Il a choisi sa voie à travers la création artistique. L’envie de comprendre et d’approfondir le sens de sa démarche l’a amené à franchir les frontières de son pays natal.

Vernissage le vendredi 11 juillet 2025 de 18h à 21h

Dès l’école primaire, Anol attirait l’attention de ses professeurs avec ses dessins. A 12 ans, il pratiquait déjà la peinture en récupérant des matériaux dans les poubelles, en utilisant du charbon de bois et de la terre.

Après la rencontre de missionnaires espagnols (en 1988), venus faire un portrait du Christ dans l’église du village, sa voie artistique s’est confirmée. Anol a fait une reproduction de leur œuvre qui a suscité un encouragement de leur part pour continuer à peindre.

Exposition visible sur RDV en dehors des jours d’ouverture et jours fériés. .

Galerie TeePee 38 rue Haute Salviac 46340 Lot Occitanie galerieteepee46@gmail.com

English :

Galerie TeePee is pleased to welcome Anol El Pemu for a summer exhibition of his paintings and sculptures.

Arnaud Raphael Pemutet was born in Bamendjou, a small village in western Cameroon. This Bamiléké grew up in Melong in a modest family whose main activity was farming.

He chose his path through artistic creation. The desire to understand and deepen the meaning of his approach led him to cross the borders of his native country.

Opening on Friday, July 11, 2025 from 6pm to 9pm

German :

Die Galerie TeePee freut sich, während des Sommers Anol El Pemu für eine Ausstellung seiner Gemälde und Skulpturen begrüßen zu dürfen.

Arnaud Raphael Pemutet wurde in Bamendjou, einem kleinen Dorf im Westen Kameruns, geboren. Dieser Bamileke wuchs in Melong in einer bescheidenen Familie auf, deren Hauptbeschäftigung die Landwirtschaft war.

Er wählte seinen Weg über das künstlerische Schaffen. Der Wunsch, den Sinn seines Tuns zu verstehen und zu vertiefen, brachte ihn dazu, die Grenzen seines Heimatlandes zu überschreiten.

Vernissage am Freitag, den 11. Juli 2025 von 18.00 bis 21.00 Uhr

Italiano :

La Galerie TeePee è lieta di accogliere Anol El Pemu per una mostra estiva di dipinti e sculture.

Arnaud Raphael Pemutet è nato a Bamendjou, un piccolo villaggio del Camerun occidentale. Questo Bamiléké è cresciuto a Melong in una famiglia modesta la cui attività principale era l’agricoltura.

Ha scelto la sua strada attraverso la creazione artistica. Il desiderio di comprendere e approfondire il significato del suo approccio lo ha portato a varcare i confini del suo Paese natale.

Inaugurazione venerdì 11 luglio 2025, dalle 18.00 alle 21.00

Espanol :

La Galerie TeePee se complace en dar la bienvenida a Anol El Pemu para una exposición estival de sus pinturas y esculturas.

Arnaud Raphael Pemutet nació en Bamendjou, un pequeño pueblo del oeste de Camerún. Este bamiléké creció en Melong, en el seno de una familia modesta cuya actividad principal era la agricultura.

Eligió su camino a través de la creación artística. El deseo de comprender y profundizar en el sentido de su enfoque le llevó a cruzar las fronteras de su país natal.

Inauguración el viernes 11 de julio de 2025 de 18.00 a 21.00 horas

