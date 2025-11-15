Exposition des œuvres de Catherine Genet et Thierry Demaison Fonds d’arts moderne et contemporain Montluçon

Exposition des œuvres de Catherine Genet et Thierry Demaison

Fonds d’arts moderne et contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : Samedi 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-15

L’exposition des oeuvres de Catherine Genet et Thierry Demaison au Fonds d’Art Moderne et Contemporain de Montluçon.

Fonds d’arts moderne et contemporain 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 49 51 42

English :

Exhibition of works by Catherine Genet and Thierry Demaison at the Fonds d’Art Moderne et Contemporain de Montluçon.

German :

Die Ausstellung der Werke von Catherine Genet und Thierry Demaison im Fonds d’Art Moderne et Contemporain in Montluçon.

Italiano :

Mostra di opere di Catherine Genet e Thierry Demaison al Fonds d’Art Moderne et Contemporain di Montluçon.

Espanol :

Exposición de obras de Catherine Genet y Thierry Demaison en el Fondo de Arte Moderno y Contemporáneo de Montluçon.

