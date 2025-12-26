Exposition des oeuvres de Fabien Solera, Blue Fox Coffee Agen
Exposition des oeuvres de Fabien Solera
Blue Fox Coffee 107 Cours Victor Hugo Agen Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-06
fin : 2026-02-25
Venez découvrir notre première artiste de 2026 Fabien Solera, artiste agenais, vous embarque dans ses œuvres à voir un peu partout dans le café !
English : Exposition des oeuvres de Fabien Solera
Come and discover our first artist of 2026: Fabien Solera, an artist from Agen, takes you on a journey through his works, which can be seen all over the café!
