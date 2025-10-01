Exposition des oeuvres de François Erdrich et Christiane Lehn Obernai

Exposition des oeuvres de François Erdrich et Christiane Lehn

place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

Deux artistes obernois passionnés vous proposent une exposition de marqueterie pour François Erdrich et de céramiques pour Christiane Lehn.

Venez admirer leurs oeuvres dans la salle du Beffroi en présence des artistes.

Horaires les après-midi de 14h à 18h, les samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

Two passionate Obernois artists present an exhibition of marquetry by François Erdrich and ceramics by Christiane Lehn.

German :

Zwei begeisterte Künstler aus Obernheim bieten Ihnen eine Ausstellung mit Intarsienarbeiten von François Erdrich und Keramiken von Christiane Lehn.

Italiano :

François Erdrich e Christiane Lehn esporranno rispettivamente le loro opere di intarsio e di ceramica.

Espanol :

François Erdrich y Christiane Lehn expondrán marquetería y cerámica, respectivamente.

