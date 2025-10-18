Exposition des œuvres de Gilbert Talbourdeau Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Exposition des œuvres de Gilbert Talbourdeau

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-12-06

Cette exposition propose une immersion visuelle dans l’esthétique et la vision de l’architecte. Venez découvrir les édifices publics symboliques de Montluçon.

English :

This exhibition offers a visual immersion in the architect’s aesthetic and vision. Come and discover Montluçon’s symbolic public buildings.

German :

Diese Ausstellung bietet eine visuelle Immersion in die Ästhetik und die Vision des Architekten. Entdecken Sie die symbolischen öffentlichen Gebäude von Montluçon.

Italiano :

Questa mostra offre un’immersione visiva nell’estetica e nella visione dell’architetto. Venite a scoprire gli edifici pubblici simbolo di Montluçon.

Espanol :

Esta exposición ofrece una inmersión visual en la estética y la visión del arquitecto. Venga a descubrir los edificios públicos emblemáticos de Montluçon.

