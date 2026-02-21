Exposition des oeuvres de Jean Chen au Bureau d’Information Touristique

Mehun-sur-Yèvre

28 mars 2026

20 septembre 2026

La ville de Mehun-sur-Yèvre organise une exposition, de l’aquarelliste Jean Chen, dans plusieurs lieux de la commune La Bibliothèque Alain Fournier, Le Point d’Information Touristique et le Château Charles VII.

Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres de Jean Chen au Bureau d’Information Touristique. Partez à la rencontre de son univers et du pays d’antan à travers ses esquisses et techniques très détaillées, où aucun détail n’est oublié ! .

Place du 14 Juillet Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 35 51 contactmehun@bourgesberrytourisme.com

English :

The town of Mehun-sur-Yèvre is organizing an exhibition by watercolorist Jean Chen at several local venues: the Alain Fournier Library, the Tourist Information Point and the Château Charles VII.

