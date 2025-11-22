Exposition des œuvres de Joël Nottaris Galerie d’art Le Creusot
Exposition des œuvres de Joël Nottaris Galerie d’art Le Creusot samedi 22 novembre 2025.
Exposition des œuvres de Joël Nottaris
Galerie d’art Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
2025-11-22 2025-11-23 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Joël Nottaris est l’artiste qui a réalisé la sculpture dédiée à la Commune de 1871 au Creusot.
Vernissage lundi 24 novembre à 19 h, verre de l’amitié offert par la mairie du Creusot.
Danse avec les sculptures , performance et nocturne jeudi 11 décembre de 20h à 22h
Lucie Anceau, danseuse
François Kaspry, violoncelle. .
Galerie d’art Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 88 85 76 lecreusot1871@orange.fr
