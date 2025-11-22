Exposition des œuvres de Joël Nottaris Galerie d’art Le Creusot

Exposition des œuvres de Joël Nottaris

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-26 2025-11-27 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-03 2025-12-04 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Joël Nottaris est l’artiste qui a réalisé la sculpture dédiée à la Commune de 1871 au Creusot.

Vernissage lundi 24 novembre à 19 h, verre de l’amitié offert par la mairie du Creusot.

Danse avec les sculptures , performance et nocturne jeudi 11 décembre de 20h à 22h

Lucie Anceau, danseuse

François Kaspry, violoncelle. .

Galerie d’art Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 88 85 76 lecreusot1871@orange.fr

