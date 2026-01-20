Exposition des oeuvres de Martine Sandoz Galerie 66 Périgueux

Exposition des oeuvres de Martine Sandoz

Galerie 66 9 Rue Saint-Front Périgueux Dordogne

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-07

2026-02-03 2026-02-10

POP-UP d’expositions à la Galerie 66.

Venez découvrir les dessins de Martine Sandoz du 3 au 14 février 2026 ! .

