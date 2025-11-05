Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque Bibli’Authie Authie

Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque 5 novembre – 1 décembre Bibli’Authie Calvados

Début : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T12:30:00

Fin : 2025-12-01T15:00:00 – 2025-12-01T18:00:00

Sarah Lévêque, artiste calvadosienne, est plasticienne et art-thérapeute. Elle propose des ateliers d’expression artistique mêlant les arts plastiques (dessin, collage, peinture, modelage…) et l’expression corporelle (énergétique chinoise, mouvements dansés et jeux théâtralisés).

Vernissage le mercredi 5 novembre à 11 h en présence de Sarah Lévêque.

Bibli’Authie 2 Rue de l’Abbaye, 14280 Authie Authie 14280 Calvados Normandie

Suite aux ateliers « Si j’étais un arbre, je serais… », « Végétal commun », « Élément terre », « Autoportait Aquatique » et « Terre et yoga », les œuvres produites seront présentées.