Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque Bibli’Authie Authie

Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque Bibli'Authie Authie

Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque Bibli’Authie Authie mercredi 5 novembre 2025.

Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque 5 novembre – 1 décembre Bibli’Authie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T12:30:00
Fin : 2025-12-01T15:00:00 – 2025-12-01T18:00:00

Sarah Lévêque, artiste calvadosienne, est plasticienne et art-thérapeute. Elle propose des ateliers d’expression artistique mêlant les arts plastiques (dessin, collage, peinture, modelage…) et l’expression corporelle (énergétique chinoise, mouvements dansés et jeux théâtralisés).
Vernissage le mercredi 5 novembre à 11 h en présence de Sarah Lévêque.

Bibli’Authie 2 Rue de l’Abbaye, 14280 Authie Authie 14280 Calvados Normandie
Suite aux ateliers « Si j’étais un arbre, je serais… », « Végétal commun », « Élément terre », « Autoportait Aquatique » et « Terre et yoga », les œuvres produites seront présentées.