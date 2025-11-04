Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque Médiathèque de Cormelles-le-Royal Cormelles-le-Royal

Exposition des œuvres réalisées lors des ateliers avec Sarah Lévêque 4 – 29 novembre Médiathèque de Cormelles-le-Royal Calvados

Début : 2025-11-04T16:00:00 – 2025-11-04T19:00:00

Fin : 2025-11-29T14:00:00 – 2025-11-29T18:00:00

Sarah Lévêque, artiste calvadosienne, est plasticienne et art-thérapeute. Elle propose des ateliers d’expression artistique mêlant les arts plastiques (dessin, collage, peinture, modelage…) et l’expression corporelle (énergétique chinoise, mouvements dansés et jeux théâtralisés).

Médiathèque de Cormelles-le-Royal 21 Place des Drakkars 14123 Cormelles-le-Royal Calvados Normandie

Suite aux ateliers « Si j’étais un arbre, je serais… », « Végétal commun », « Élément terre », « Autoportait Aquatique » et « Terre et yoga », les œuvres produites seront présentées.