Exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou Journées Européennes du Patrimoine Ecole Primaire publique Les Cormorans Carantec

Informations pratiques

Carantec

Exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou Journées Européennes du Patrimoine

Ecole Primaire publique Les Cormorans 2 Rue de Kerrot Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite de l’exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou . Par Yvon CREAU, co-conservateur de la réserve ornithologique de la baie de Morlaix.

Animation Les oiseaux du bord de mer Dimanche 19 septembre, 9h30-11h30 La Grande Grève de Carantec .

Ecole Primaire publique Les Cormorans 2 Rue de Kerrot Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 40 52 93 75

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English :

L’événement Exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou Journées Européennes du Patrimoine Carantec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX