Exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou Journées Européennes du Patrimoine Ecole Primaire publique Les Cormorans Carantec
samedi 19 septembre 2026 · Ecole Primaire publique Les Cormorans · Carantec
Informations pratiques
Carantec
Exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou Journées Européennes du Patrimoine
Ecole Primaire publique Les Cormorans 2 Rue de Kerrot Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite de l’exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou . Par Yvon CREAU, co-conservateur de la réserve ornithologique de la baie de Morlaix.
Animation Les oiseaux du bord de mer Dimanche 19 septembre, 9h30-11h30 La Grande Grève de Carantec .
Ecole Primaire publique Les Cormorans 2 Rue de Kerrot Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 40 52 93 75
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English :
L’événement Exposition des oiseaux de la baie Ewen de Kergariou Journées Européennes du Patrimoine Carantec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX
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