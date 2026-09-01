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AGENDA · Pont-Croix

Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons Pont-Croix

dimanche 13 septembre 2026 · Pont-Croix

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Espace Bolloré
Ville
29790 Pont-Croix
Département
Finistère
Tarif

Pont-Croix

Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons

Espace Bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Exposition de la collection Carrés Bretons réalisée par Jeanne-Marie Robic.
Cette exposition aura lieu à Pont Croix, à l’espace Bolloré.
Ce marché d’artisans et de créateurs va me permettre de vous montrer mes créations artistiques colorées.   .

Espace Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 11 21 54 97 

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English :

L’événement Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons Pont-Croix a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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