Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons Pont-Croix
dimanche 13 septembre 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons
Espace Bolloré Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Exposition de la collection Carrés Bretons réalisée par Jeanne-Marie Robic.
Cette exposition aura lieu à Pont Croix, à l’espace Bolloré.
Ce marché d’artisans et de créateurs va me permettre de vous montrer mes créations artistiques colorées. .
Espace Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 11 21 54 97
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English :
L’événement Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons Pont-Croix a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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