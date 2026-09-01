Informations pratiques

Pont-Croix

Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons

Espace Bolloré Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Exposition de la collection Carrés Bretons réalisée par Jeanne-Marie Robic.

Cette exposition aura lieu à Pont Croix, à l’espace Bolloré.

Ce marché d’artisans et de créateurs va me permettre de vous montrer mes créations artistiques colorées. .

Espace Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 11 21 54 97

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English :

L’événement Exposition des ouevres numériques de Carrés Bretons Pont-Croix a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz