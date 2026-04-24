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Exposition des Peintres de la Vallée de l’Ouche Fleurey-sur-Ouche

Exposition des Peintres de la Vallée de l’Ouche Fleurey-sur-Ouche

Exposition des Peintres de la Vallée de l’Ouche Fleurey-sur-Ouche samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 21410 Fleurey-sur-Ouche

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Fleurey-sur-Ouche

Exposition des Peintres de la Vallée de l’Ouche

Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Les Peintres de la Vallée de l’Ouche exposent leurs dernières œuvres (tableaux, sculptures, photographies…) les 16 et 17 mai à la salle des fêtes de Fleurey-sur-Ouche.   .

Salle des fêtes Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 06 47 97 

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English : Exposition des Peintres de la Vallée de l’Ouche

L’événement Exposition des Peintres de la Vallée de l’Ouche Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-04-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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