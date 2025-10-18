Exposition des peintres du Foyer rural Salle Lucien Meugnier Saint-Marcelin-de-Cray

Exposition des peintres du Foyer rural

Salle Lucien Meugnier 5 rue du Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19

2025-10-18

Les peintres du foyer rural de Saint marcelin de Cray exposent

Michel COLUNI Michèle KARAYENGA Dominique LARDET Ines BRUANT Gilles TOUSSAINT Marie PAPILLON Gérard DEMEURE   .

Salle Lucien Meugnier 5 rue du Vieux Bourg Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com

