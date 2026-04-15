Exposition des Peintres Officiels de la Marine Chantier Naval Bernard Saint-Vaast-la-Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue

Exposition des Peintres Officiels de la Marine

Chantier Naval Bernard 4 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Une exposition des œuvres des Peintres Officiels de la Marine, pensée comme un temps fort culturel accessible au grand public, autour des thèmes de la mer, du paysage maritime, de l’aventure et du patrimoine.

Chantier Naval Bernard. .

Chantier Naval Bernard 4 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des Peintres Officiels de la Marine

L’événement Exposition des Peintres Officiels de la Marine Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin Le Val de Saire