Exposition des Peintres Officiels de la Marine Chantier Naval Bernard Saint-Vaast-la-Hougue
Exposition des Peintres Officiels de la Marine Chantier Naval Bernard Saint-Vaast-la-Hougue samedi 4 juillet 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
Exposition des Peintres Officiels de la Marine
Chantier Naval Bernard 4 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Une exposition des œuvres des Peintres Officiels de la Marine, pensée comme un temps fort culturel accessible au grand public, autour des thèmes de la mer, du paysage maritime, de l’aventure et du patrimoine.
Chantier Naval Bernard. .
Chantier Naval Bernard 4 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie
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English : Exposition des Peintres Officiels de la Marine
L’événement Exposition des Peintres Officiels de la Marine Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin Le Val de Saire
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