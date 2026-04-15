Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition des Peintres Officiels de la Marine Chantier Naval Bernard Saint-Vaast-la-Hougue

Exposition des Peintres Officiels de la Marine Chantier Naval Bernard Saint-Vaast-la-Hougue samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Chantier Naval Bernard

Adresse : 4 Place du Général Leclerc

Ville : 50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Département : Manche

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif :

Saint-Vaast-la-Hougue

Exposition des Peintres Officiels de la Marine

Chantier Naval Bernard 4 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Une exposition des œuvres des Peintres Officiels de la Marine, pensée comme un temps fort culturel accessible au grand public, autour des thèmes de la mer, du paysage maritime, de l’aventure et du patrimoine.
Chantier Naval Bernard.   .

Chantier Naval Bernard 4 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des Peintres Officiels de la Marine

L’événement Exposition des Peintres Officiels de la Marine Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche)