Exposition des Peintur’Elles Château de Saint-Jean-le-Blanc, Loiret Saint-Jean-le-Blanc 11 – 19 octobre Entrée libre

Laissez-vous emporter par les univers uniques de 11 peintres orléanaises en compagnie du sculpteur Jean-François Maubert au Château de Saint-Jean-le-Blanc

Plongez dans les univers uniques de **11 peintres orléanaises**, entre aquarelles, pastels, encres, huiles et techniques mixtes, du figuratif à l’abstrait.

Cette année, l’exposition accueille **Jean-François Maubert**, sculpteur de bois et de bronze, créant des formes où la matière devient geste et émotion.

### Un voyage coloré et sensible à ne pas manquer !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-19T18:30:00.000+02:00

Château de Saint-Jean-le-Blanc, Loiret 142 rue Demay, Saint Jean-le-Blanc, Loiret Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret