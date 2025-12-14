Exposition des peintures de Christian Schmitt

Mamers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-07

2026-01-30

Date(s) :

2026-01-07

Exposition artistique de Christian Schmitt

Artiste retraité installé à Mamers et originaire du Val-d’Oise, il pratique le dessin et la peinture depuis longtemps, mais s’y consacre réellement à partir de 2008.

L’artiste revendique un éclectisme guidé par le sujet, l’envie ou le hasard, sans attachement à une technique précise, même s’il privilégie la peinture à l’huile au couteau ou à la truelle sur bois. Il se laisse porter par l’inspiration du moment et reste ouvert à l’évolution de sa pratique. Pour lui, exposer, c’est accepter le risque du regard des autres une mise en danger nécessaire, où chaque réaction, positive ou négative, a de la valeur dès lors qu’elle est sincère.

Le sujet et l’envie dicte la technique. Je n’ai pas d’attache pour une technique particulière que je voudrai reproduire tout en privilégiant l’huile avec un couteau, voire une truelle sur support bois. La technique s’impose d’elle-même selon le sujet, ou l’envie, ou encore le hasard qui me feront dévier d’une technique à l’autre. Ceci n’est valable qu’aujourd’hui et je ne rejette pas la possibilité de me contredire ultérieurement. Mon approche de l’Art ne m’autorise pas à m’attacher à ce qui est, mais me rends avide de qui peut-être. Mais il est aussi agréable de se promener sur un chemin familier…

Christian Schmitt

Exposition visible à l'Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers du 7 au 30 janvier 2026 Entrée libre

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

samedi de 10h à 12h. Fermé les mardis, dimanches et jours fériés. .

50 Place Carnot Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Christian Schmitt art exhibition

