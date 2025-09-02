Exposition des peintures de Fabrice GORGET Galerie L’Ephémère Le Mans

Exposition des peintures de Fabrice GORGET Galerie L'Ephémère Le Mans mardi 2 septembre 2025.

Galerie L'Ephémère 59 Grande Rue Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-02

fin : 2025-09-29

2025-09-02

C’est la rentrée des vernissages ! Nous sommes impatients de vous retrouver pour partager ensemble autour des peintures de Fabrice GORGET, qui exposera tout le mois de septembre. Une super découverte, mèlant les références et les clins d’œil.

Il est lui aussi impatient de vous accueillir pour le vernissage, qui aura lieu le Vendredi 5 Septembre de 18 à 20h. .

