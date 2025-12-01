Exposition des peintures de Rome Chabin Montmirail

Exposition des peintures de Rome Chabin

Salle Maurice Loutreuil Montmirail Sarthe

Début : 2025-12-13 11:30:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-12-13

Découvrez les peintures de Rome Chabin représentant Montmirail, Gréez-sur-Roc et une partie de son parcours pictural et de son époque parisienne.

Ouvert au public du vendredi au mardi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h.

Vernissage le samedi 13 décembre à 16h. .

Salle Maurice Loutreuil Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 69 14 72 46 romerome702@yahoo.fr

