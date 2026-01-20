Exposition des photographies d’Elizabeth Herman Galerie 66 Périgueux

Exposition des photographies d’Elizabeth Herman

Galerie 66 9 Rue Saint-Front Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

POP UP d’expositions à la galerie 66 !

Venez découvrir les photographies d’Elizabeth Herman du 17 au 28 février 2026 ! .

Galerie 66 9 Rue Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 71 41 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des photographies d’Elizabeth Herman

L’événement Exposition des photographies d’Elizabeth Herman Périgueux a été mis à jour le 2026-01-16 par OT Communal de Périgueux