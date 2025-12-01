Exposition des photos sous-marines de l’apnéiste Franck Daouben dans le jardin de Norzh Norzh Plouguerneau

Exposition des photos sous-marines de l’apnéiste Franck Daouben dans le jardin de Norzh

Norzh 207 Lieu-dit Mechou Kamm Doun Plouguerneau Finistère

Durant les vacances de Noël, le jardin de Norzh accueille l’exposition des photos sous-marines du photographe-apnéiste Franck Daouben.

A travers son objectif, il donne à voir aux terrien.nes le milieu marin qui nous entoure. Venez découvrir la richesse et les couleurs du monde sous-marin du Pays des Abers.

Ouverture de l’exposition

Accès libre de 11h à 17h les 19, 20, 21, 22 (visite avec l’artiste), 23, 27, 28, 29, 30 décembre 2025.

Fermé les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

infos pratiques: stationnement voiture à l’église de Lilia à 50m. Selon les jours, une petite buvette propose boissons chaudes et froides dans le jardin. .

