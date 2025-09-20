Exposition – Des pierres et des hommes Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) Lanmeur

Exposition – Des pierres et des hommes Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) Lanmeur samedi 20 septembre 2025.

Exposition – Des pierres et des hommes 20 et 21 septembre Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir l’exposition « Des pierres et des hommes », présentant la collection géologique du petit Trégor où sont exposés de nombreux échantillons de pierres, de panneaux illustrés, montrant l’emploi de ces pierres par l’homme depuis le XXème siècle. L’exposition met en valeur le petit patrimoine de Lanmeur en y présentant les fontaines et lavoirs du territoire. Présentation de cartes postales et photos anciennes.

Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) 11 rue de Kernitron, 29620, Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne 0786974723 Ancienne maison du Fossoyeur. Parking à Kernitron

Venez découvrir l’exposition « Des pierres et des hommes », présentant la collection géologique du petit Trégor où sont exposés de nombreux échantillons de pierres, de panneaux illustrés, montrant de y…