Exposition « Des plans au bâti : histoires d’urbanisme à Libourne » Hôtel de ville de Libourne Libourne
Exposition « Des plans au bâti : histoires d’urbanisme à Libourne » Hôtel de ville de Libourne Libourne samedi 20 septembre 2025.
Exposition « Des plans au bâti : histoires d’urbanisme à Libourne » 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Libourne Gironde
Accès libre, exposition à retrouver au service urbanisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Une exposition retraçant à la fois l’histoire étonnante du bâtiment qui accueille aujourd’hui les bureaux de l’urbanisme et celle d’autres lieux emblématiques de Libourne, révélée grâce aux archives de la ville : anciens permis de construire, plans et esquisses signés par Fargue à découvrir.
Hôtel de ville de Libourne Place Abel Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.libourne.fr/
Une exposition retraçant à la fois l’histoire étonnante du bâtiment qui accueille aujourd’hui les bureaux de l’urbanisme et celle d’autres lieux emblématiques de Libourne, révélée grâce aux archives…
© Ville de Libourne