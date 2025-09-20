Exposition « Des plans au bâti : histoires d’urbanisme à Libourne » Hôtel de ville de Libourne Libourne

Accès libre, exposition à retrouver au service urbanisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une exposition retraçant à la fois l’histoire étonnante du bâtiment qui accueille aujourd’hui les bureaux de l’urbanisme et celle d’autres lieux emblématiques de Libourne, révélée grâce aux archives de la ville : anciens permis de construire, plans et esquisses signés par Fargue à découvrir.

Hôtel de ville de Libourne Place Abel Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.libourne.fr/

© Ville de Libourne