Exposition des résidents de l’ADAPEI de Langeac. Langeac

Exposition des résidents de l’ADAPEI de Langeac.
Médiathèque Langeac Haute-Loire
Début : Dimanche 2026-02-24
fin : 2026-03-14
2026-02-24
Dans le cadre de l’été culturel de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, organisé cet été à l’ADAPEI de Langeac, les résidents ont participé à des ateliers de création artistiques, en compagnie de Pierre et Sidonie.
Médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
English :
As part of the DRAC Auvergne-Rhône-Alpes cultural summer organized this summer at ADAPEI Langeac, residents took part in creative art workshops with Pierre and Sidonie.
