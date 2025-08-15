Exposition des robes de Notres dâmes de Grâce Centre Frederi Mistral Maillane

Exposition des robes de Notre Dame de Grâce

L’association des prieurs de Notre Dame de Grâce a le plaisir de vous inviter à une exposition exceptionnelle des robes de Notre Dame de Grâce.

Un moment unique et émouvant, où chaque étoffe raconte une histoire de foi, de tradition et de dévotion.

Venez découvrir un patrimoine précieux, symbole d’amour et de respect envers la vierge Marie. .

Centre Frederi Mistral 1 Avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 65 02 17 monique13910@gmail.com

English :

Exhibition of Notre Dame de Grâce dresses

German :

Ausstellung der Gewänder von Notre Dame de Grace

Italiano :

Mostra delle vesti di Notre Dame de Grâce

Espanol :

Exposición de las túnicas de Notre Dame de Grâce

