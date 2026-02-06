Exposition des sculptures de Bruno Guiard et des peintures de Chantal Bineau Montreuil-Juigné

Exposition des sculptures de Bruno Guiard et des peintures de Chantal Bineau

10 rue emile zola Montreuil-Juigné Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15 2026-03-16 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-19 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-23 2026-03-24 2026-03-25 2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Bruno Guiard sculpte des personnages humbles et fragiles, Chantal Bineau peint des instants fugaces. Ensemble il enchantent notre imaginaires .

10 rue emile zola Montreuil-Juigné 49460 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 31 10 75 culture-mj@ville-montreuil-juigne.fr

