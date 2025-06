Exposition des six jours de Montbazens Montbazens 6 juillet 2025 07:00

Aveyron

Début : 2025-07-06

fin : 2025-08-30

2025-07-06

Exposition, sous la halle place du Marché d’une sélection d’affiches (1964 à 1984) des six jours de Montbazens. (D’Click Montbazinois)

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 14 18 14 97

English :

Exhibition of a selection of posters (1964 to 1984) from the Six Days of Montbazens. (From Click Montbazinois)

German :

Ausstellung einer Auswahl von Plakaten (1964 bis 1984) der sechs Tage von Montbazens in der Halle am Place du Marché. (D’Click Montbazinois)

Italiano :

Una selezione di manifesti (dal 1964 al 1984) della Sei Giorni di Montbazens sarà esposta nella sala del mercato. (Da Click Montbazinois)

Espanol :

Una selección de carteles (1964 a 1984) de los Seis Días de Montbazens se expondrá en el vestíbulo del mercado. (De Click Montbazinois)

