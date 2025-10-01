Exposition « Des solutions sur mesure » INU Champollion Albi Albi

Entrée libre, aux heures d’ouvertures de l’INU Champollion.

Début : 2025-10-01T09:00:00 – 2025-10-01T18:00:00

Fin : 2025-10-10T09:00:00 – 2025-10-10T18:00:00

Exposition présentée dans le cadre de la journée d’étude et des expositions sur le thème « Les formes de l’habiter en mutation : enjeux contemporains et perspectives ».

Exposition 1 : des solutions sur mesure

Pour réinventer collectivement de nouvelles manières d’habiter nos territoires, les Ministères en charge des Territoires, de la Transition Écologique et du Logement ont commandité une exposition pédagogique donnant à voir concrètement les impacts positifs de la réforme en faveur de la sobriété foncière et montrant que ses effets peuvent aussi contribuer au bien-vivre des habitants et des territoires, sans fragiliser leur capacité de développement.

En particulier, l’exposition vise à fédérer les élus, les habitants et les acteurs de la fabrique de la ville autour d’un narratif mobilisateur témoignant de formes urbaines et des typologies d’habitat qui permettent à la fois de bien vivre, de préserver la biodiversité et d’imaginer d’autres manières d’habiter – conciliant frugalité et désirabilité. Elle facilite le pouvoir d’agir des élus et joue un rôle d’instance de dialogue élargie pour accompagner les débats et discussions dans les territoires, identifier les exemples inspirants partout en France afin de leur offrir une caisse de résonance nationale.

Exposition 2 : Réenchanter le pavillon en ville 1950 – 1970

Deux expositions et une journée d’études proposées par la Préfecture du Tarn (DDT), le CAUE, l’INU Champollion (Département SHS / Master VEU / groupe de recherche TEHM), en partenariat avec la communauté d’agglomération de l’albigeois.

INU Champollion Albi Place de Verdun, 81 012 Albi Cedex 09 Albi 81000 Tarn Occitanie

©Ministère en charge des territoires