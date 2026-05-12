Exposition Des tableaux en boîte Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Exposition Des tableaux en boîte

Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Les élèves de la maternelle Urdazuri ont reproduit des tableaux célèbres (5 genres picturaux) en maquettes dans des boîtes en carton.

Lundis, mardis et jeudis de 16h à 18h

Mercredis de 10h à 12h et 14h à 18h

Samedi 06/06 de 10h à 12h et 14h à 18h .

Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ce.0642081p@ac-bordeaux.fr

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English : Exposition Des tableaux en boîte

L’événement Exposition Des tableaux en boîte Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque