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Exposition Des tableaux en boîte Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz

Exposition Des tableaux en boîte Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz

Exposition Des tableaux en boîte Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz lundi 1 juin 2026.

Lieu : Place du Maréchal Foch

Adresse : Pavillon Pavlovsky

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Exposition Des tableaux en boîte

Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00

Date(s) :
2026-06-01

Les élèves de la maternelle Urdazuri ont reproduit des tableaux célèbres (5 genres picturaux) en maquettes dans des boîtes en carton.
Lundis, mardis et jeudis de 16h à 18h
Mercredis de 10h à 12h et 14h à 18h
Samedi 06/06 de 10h à 12h et 14h à 18h   .

Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   ce.0642081p@ac-bordeaux.fr

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English : Exposition Des tableaux en boîte

L’événement Exposition Des tableaux en boîte Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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