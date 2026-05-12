Exposition Des tableaux en boîte Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz
Exposition Des tableaux en boîte Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz lundi 1 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Exposition Des tableaux en boîte
Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 10:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Les élèves de la maternelle Urdazuri ont reproduit des tableaux célèbres (5 genres picturaux) en maquettes dans des boîtes en carton.
Lundis, mardis et jeudis de 16h à 18h
Mercredis de 10h à 12h et 14h à 18h
Samedi 06/06 de 10h à 12h et 14h à 18h .
Place du Maréchal Foch Pavillon Pavlovsky Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ce.0642081p@ac-bordeaux.fr
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English : Exposition Des tableaux en boîte
L’événement Exposition Des tableaux en boîte Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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