Exposition des travaux de l’école de Chaillot Institut du Patrimoine Haut-Marnais Chaumont

Exposition des travaux de l'école de Chaillot 19 – 21 septembre Institut du Patrimoine Haut-Marnais Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez une exposition consacrée aux travaux menés pendant deux ans par des architectes sur un ensemble de bâtiments remarquables. Leurs analyses révèlent toute la complexité du lieu, illustrées par de magnifiques planches de dessins restituant la richesse architecturale étudiée.

Institut du Patrimoine Haut-Marnais 19 rue girardon, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Découvrez l'ancienne école Sainte-Marie dans le vieux Chaumont, abandonnée depuis 25 ans.

Ces lieux revivent, grâce à l’association IPHM, qui sauvegarde les bâtiments et y organise expositions, salon de thé, brocante et autres. L’association a pour but de rénover l’ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, afin d’en faire un lieu de mise en valeur de l’histoire de la ville. Il s’agit d’un endroit atypique à visiter, pour retrouver une ambiance surannée qui persiste.

L’ancienne école Sainte-Marie est composée d’une première construction datant du XVIIIe siècle, située au 12 rue Decrès, en pierres et avec toiture en ardoise, d’une superficie de 420 m². Ce bâtiment se prolonge par une autre construction de même époque, d’une superficie de 580 m².

Un troisième bâtiment en pierres crépies, avec toiture en tuiles mécaniques, d’une superficie de 220 m², complète l’ensemble. Il est situé à l’angle de la rue de Viéville et de la ruelle Lemoine. Accès par le 19 rue Girardon, 52000 Chaumont

