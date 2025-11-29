Exposition des travaux de Marion Danset et Nicolas Hertz Sévérac d’Aveyron

Exposition des travaux de Marion Danset et Nicolas Hertz

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2026-01-05

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-01-05

Découvrez la dernière exposition de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron autour du travail de Marion Danset et Nicolas Hertz, jeunes diplômés en architecture accueillis en résidence artistique sur le territoire des Causses à l’Aubrac.

–

Exposition à retrouver à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron, du 5 janvier au 16 février.

Leur objectif Créer des cartes de ce territoire, des cartes sensibles, artistiques précise Marion. Il s’agira de raconter ce territoire, par la cartographie et le dessin au trait, et tous ses patrimoines bâti, paysager, naturel, géologique, immatériel…

S’imprégner des formes, des couleurs, des ambiances, des chiffres, des typologies qui, à la longue, sinscrivent, s’impriment et font des traditions, des coutumes, des usages, des ruptures, des stabilités plus ou moins permanentes.

En partenariat avec le Parc naturel régional des Grands Causses et la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac. .

Rue Signelongue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

Discover the latest exhibition at the Sévérac d’Aveyron media library, featuring the work of Marion Danset and Nicolas Hertz, young architecture graduates in artistic residency in the Causses-Aubrac region.

