Exposition des travaux de patients du service sociothérapie de l’Hôpital de Lannemezan Hôpital psychiatrique de Lannemezan Lannemezan

Exposition des travaux de patients du service sociothérapie de l’Hôpital de Lannemezan Hôpital psychiatrique de Lannemezan Lannemezan dimanche 5 octobre 2025.

Exposition des travaux de patients du service sociothérapie de l’Hôpital de Lannemezan Dimanche 5 octobre, 09h00 Hôpital psychiatrique de Lannemezan Hautes-Pyrénées

Gratuit, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-05T09:00 – 2025-10-05T12:00

Fin : 2025-10-05T09:00 – 2025-10-05T12:00

En 2024 et 2025, l’association « Parcours d’architecture » a proposé des ateliers créatifs aux patients de l’unité psychiatrique des hôpitaux de Lannemezan. Il s’agissait de réinventer librement les treillages traditionnels présents sur les granges et communs du Sud-ouest.

L’exposition de ces travaux, et du processus créatif (maquettes, dessins, etc.), sera proposée dans le cadre de la manifestation Les Foulées du Plateau.

Hôpital psychiatrique de Lannemezan 644 route de Toulouse, 65300 Lannemezan Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

En 2024 et 2025, l’association « Parcours d’architecture » a proposé des ateliers créatifs aux patients de l’unité psychiatrique des hôpitaux de Lannemezan. Il s’agissait de réinventer librement les et…

© Parcours d’architecture