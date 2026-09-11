Exposition des travaux de restitution des élèves de l’école de Chaillot, Jardin de l’Archevêché, Bourges

Informations pratiques

Exposition des travaux de restitution des élèves de l’école de Chaillot 19 et 20 septembre Jardin de l’Archevêché Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À partir du 18 septembre, tout au long du week-end, découvrez sur les grilles du jardin de l’Archevêché, les travaux réalisés par les étudiants de l’École de Chaillot dans le cadre de leur formation. Nouvellement diplomés, ces architectes du patrimoine, acteurs de la restauration et de la valorisation des Monuments Historiques, y présentent des projets mêlant connaissances théoriques et mise en pratique. Leur terrain d’étude ? Bourges et son partrimoine : de l’Hôtel-Dieu au musée du Berry, en passant par la salle Calvin, entre autres.

Jardin de l’Archevêché 1 Avenue Eugène Brisson 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

À partir du 18 septembre, tout au long du week-end, découvrez sur les grilles du jardin de l’Archevêché, les travaux réalisés par les étudiants de l’École de Chaillot dans le cadre de leur formation.…

©Palais archiépiscopal – Vue aérienne sur la cathédrale et l’ancien Palais archiépiscopal de Bourges, Mathis Lesbats

Groupe P. Bullet : Emmanuelle Savarit, Alexandra Stoleru, Estelle Quittard, louise Lecerf, François Rougeron, Mathis Lesbats