Exposition des travaux des écoles Place de la Loi Baume-les-Dames

Exposition des travaux des écoles

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-31

2025-12-01

Les écoles et établissements de Baume les Dames se sont inspirés des westerns et du Far West pour réaliser de magnifiques œuvres. Venez découvrir les résultats de leur imagination.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Tout public. .

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

