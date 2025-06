Exposition des travaux des élèves de Jean Colombe – Mehun-sur-Yèvre 14 juin 2025 10:30

Exposition des travaux des élèves de Jean Colombe 101 Rue Jeanne d’Arc Mehun-sur-Yèvre Cher

Début : 2025-06-14 10:30:00

fin : 2025-06-14 12:30:00

2025-06-14

L’école d’arts plastiques propose une exposition des réalisations des élèves.

Venez découvrir les différentes réalisations des élèves de l’école. Cette exposition est accompagnée de moments musicaux dispensés par des élèves du Conservatoire. .

101 Rue Jeanne d’Arc

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 30 25

English :

The art school presents an exhibition of students’ work.

German :

Die Kunstschule bietet eine Ausstellung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler an.

Italiano :

La scuola d’arte sta allestendo una mostra dei lavori degli studenti.

Espanol :

La escuela de arte organiza una exposición de obras de los alumnos.

