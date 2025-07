Exposition: Des « truca-taulers » aux ancizanais Halle sous la mairie Ancizan

Exposition: Des « truca-taulers » aux ancizanais Halle sous la mairie Ancizan lundi 1 septembre 2025.

Halle sous la mairie ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-09-01 15:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-01

Une exposition sur le village d’Ancizan, au riche passé, illustrée par des documents, souvenirs, témoignages, collages et beaucoup de photos, le tout jalonné de poèmes courts, d’haïkus. Les plus anciens y retrouveront de quoi dire, de quoi expliquer. Quant aux plus jeunes et aux nouveaux arrivants se promenant, pierres et bâtiments leur chuchoteront le passé. Par l’association AURA.

Tous les mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 15h à 18h .

English :

An exhibition about the village of Ancizan, with its rich past, illustrated by documents, memories, testimonies, collages and lots of photos, all interspersed with short poems and haikus. Older readers will find plenty to talk about and explain. Younger visitors and newcomers will find stones and buildings whispering of the past. By the AURA association.

German :

Eine Ausstellung über das Dorf Ancizan mit seiner reichen Vergangenheit, illustriert durch Dokumente, Erinnerungen, Zeugnisse, Collagen und viele Fotos, untermalt von kurzen Gedichten und Hai?kus. Die Älteren werden viel zu erzählen und zu erklären haben. Für die Jüngeren und die Neuankömmlinge, die spazieren gehen, werden Steine und Gebäude von der Vergangenheit flüstern. Von der Vereinigung AURA.

Italiano :

Una mostra sul villaggio di Ancizan, con il suo ricco passato, illustrato da documenti, ricordi, testimonianze, collage e tante foto, il tutto intervallato da brevi poesie e haiku. I lettori più grandi troveranno molto di cui parlare e da spiegare. Per i visitatori più giovani e per i nuovi arrivati che passeggiano, le pietre e gli edifici sussurreranno del passato. A cura dell’associazione AURA.

Espanol :

Una exposición sobre el pueblo de Ancizan, con su rico pasado, ilustrada con documentos, recuerdos, testimonios, collages y muchas fotos, todo ello intercalado con breves poemas y haikus. Los lectores de más edad encontrarán mucho de qué hablar y explicar. Para los visitantes más jóvenes y los recién llegados que paseen, las piedras y los edificios les susurrarán el pasado. Por la asociación AURA.

