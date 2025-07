Exposition des ZACtistes à la Grange à Laissac Laissac-Sévérac l’Église

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-20

2025-07-12

Exposition à la Grange Vigarié au coeur de Laissac, du mardi au dimanche de 14h30 à 17h

Du 12 au 20 juillet, ne ratez pas l’exposition annuelle de l’atelier ZAC-Zone d’Activités Créatives de Laissac à la Grange Vigarié. Vous y retrouverez toutes les réalisations de l’année en dessin et peinture sur des thème variés.

Ouvert du mardi à samedi de 14h30 à 17h. .

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 39 61 contact@zac-laissac.fr

English :

Exhibition at the Grange Vigarié in the heart of Laissac, Tuesday to Sunday, 2:30 to 5 pm

German :

Ausstellung in der Grange Vigarié im Herzen von Laissac, dienstags bis sonntags von 14:30 bis 17:00 Uhr

Italiano :

Mostra alla Grange Vigarié nel cuore di Laissac, da martedì a domenica, dalle 14.30 alle 17.00

Espanol :

Exposición en la Grange Vigarié, en el corazón de Laissac, de martes a domingo, de 14.30 a 17.00 h

