Exposition Desseins Espace Franquin Angoulême

Exposition Desseins

Espace Franquin 1 Boulevard Berthelot Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-09-15 09:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

L’association Improbables présente sa nouvelle exposition ‘Desseins’ qui met en avant 12 regards, 12 sensibilités, 12 aspects du dessin contemporain dans la mouvance de l’art singulier



Vernissage le Mardi 16 Septembre à 18h.

English :

The Improbables association presents its new exhibition ‘Desseins’, featuring 12 views, 12 sensibilities, 12 aspects of contemporary drawing in the singular art movement



Opening Tuesday September 16 at 6pm.

German :

Der Verein Improbables präsentiert seine neue Ausstellung ‘Desseins’, die 12 Blickwinkel, 12 Empfindlichkeiten und 12 Aspekte der zeitgenössischen Zeichnung in der Bewegung der ‘Art Singulier’ hervorhebt



Vernissage am Dienstag, den 16. September um 18 Uhr.

Italiano :

L’associazione Improbables presenta la sua nuova mostra « Desseins », che presenta 12 approcci, 12 sensibilità, 12 aspetti del disegno contemporaneo nel singolare movimento artistico



Inaugurazione martedì 16 settembre alle 18.00.

Espanol :

La asociación Improbables presenta su nueva exposición « Desseins », en la que se muestran 12 enfoques, 12 sensibilidades, 12 aspectos del dibujo contemporáneo en el singular movimiento artístico



Inauguración el martes 16 de septiembre a las 18:00.

