Exposition DESS(E)INS Galerie Sainte-Catherine Rodez

Exposition DESS(E)INS 1 – 31 octobre Galerie Sainte-Catherine Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T10:00:00 – 2025-10-01T13:00:00

Fin : 2025-10-31T14:00:00 – 2025-10-31T18:00:00

Parce qu’une représentation graphique est souvent plus parlante qu’un long discours, le C.A.U.E. de l’Aveyron vous propose de découvrir à travers la production de trois illustrateurs, une autre vision de l’architecture et de l’urbanisme, parfois avec humour, utopie et esprit critique.

Explorons les univers de Martin Etienne, Didier Cornille et Jean Massip.

Galerie Sainte-Catherine Place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie La Galerie Sainte-Catherine, propriété du Conseil départemental de l’Aveyron, est gérée par la AVEYRON CULTURE – Mission départementale.

Sa programmation est orientée vers des artistes à la démarche de création contemporaine, qu’ils soient reconnus ou émergeants. AVEYRON CULTURE – Mission départementale y présente également des actions menées avec des partenaires culturels du département oeuvrant pour la mise en valeur de la création contemporaine.

©Martin Etienne / CAUE 12