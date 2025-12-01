Exposition Dessine moi Noël rue Saint-Vincent Ferrier Ploudalmézeau
rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-27 18:30:00
2025-12-20
Les dessins des enfants qui ont participé au concours Dessine moi Noël seront exposés à la halle multifonctions du 20 au 27 décembre 2025. .
rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 05 50
